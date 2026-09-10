«Победа» запустила оплату авиабилетов цифровыми рублями

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Авиакомпания «Победа» добавила возможность оплачивать авиабилеты цифровыми рублями. В этом убедился корреспондент «Татар-информа».

При оформлении билета на сайте перевозчика пассажир может выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты. После этого необходимо подтвердить операцию в приложении выбранного банка.

Ранее принимать оплату в цифровых рублях начала авиакомпания «Аэрофлот».

С 1 сентября в России начался новый этап внедрения цифрового рубля. Системно значимые банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить средства и оплачивать товары и услуги. К сентябрю 2028 года соответствующая обязанность поэтапно распространится на все банки.

Цифровой рубль является третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его использование для граждан остается добровольным, при этом один цифровой рубль равен одному рублю на банковском счете или наличными.