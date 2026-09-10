Олег Коробченко на «Иннопроме» провел ряд встреч с индийскими компаниями

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко провел ряд встреч с представителями индийских компаний и организаций на Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На встречах Коробченко представил промышленный потенциал Татарстана и обсудил с индийскими партнерами перспективы дальнейшего сотрудничества.

В частности, состоялась встреча с руководством индийского производителя автомобильных компонентов Raslon Tyres Limited. Также глава Минпромторга РТ встретился с представителями Конфедерации индийской промышленности и генеральным директором метеорологического Департамента при Правительстве Индии Мрутюнджаем Мохапатрой. Последний проявил интерес к метеорологическому оборудованию татарстанской компании.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

С представителями Конфедерации индийской промышленности прошел первый этап переговоров о совместной работе по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Ассоциация является одной из крупнейших бизнес-организаций Индии. Сотрудничество с ней может обеспечить Татарстану выход на индийский рынок и деловые круги еще 102 стран, а индийским компаниям – доступ к промышленному и инвестиционному потенциалу республики.

Кроме того, в присутствии Олега Коробченко и руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной подписали меморандум о взаимопонимании между Деловым объединением кластеров России и Конфедерацией индийской промышленности.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Документ подписали председатель правления ДОК РФ, председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров и старший директор Международного направления Конфедерации индийской промышленности Маниш Мохан.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Индия» способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».