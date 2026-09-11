Экономист Бархота: Красная икра к Новому году может подорожать на 20%
Стоимость красной икры в России к Новому году может вырасти как минимум на 20%. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал экономист Андрей Бархота.
По словам эксперта, подорожание продукта не приведет к существенному снижению спроса, поскольку красная икра остается одним из главных символов праздничного стола.
На стоимость икры влияет несколько факторов, в первую очередь природно-климатические условия. Потепление воды, в том числе в акватории Тихого океана, приводит к снижению активности воспроизводства красной рыбы. Это сокращает предложение икры на рынке и создает предпосылки для роста цен.
«Рост цен ближе к концу года может как минимум превысить 20%. Это связано с тем, что одновременно растет спрос и снижается предложение, что создает условия для подорожания», – пояснил Бархота.
Экономист также отметил влияние ограничений, связанных с импортом. По его словам, зарубежная продукция, которая поступает на российский рынок, может заметно подорожать.
«Та продукция, которая все же поступает из-за рубежа, может стоить существенно дороже, то есть там прирост цены может быть еще выше», – добавил Бархота.