В РТ запустили республиканские меры поддержки пострадавших селлеров Wildberries

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане объявили республиканские меры поддержки продавцов Wildberries, понесших ущерб. О них рассказали на заседании рабочей группы Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики республики под председательством заместителя Премьер-министра РТ – министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

В заседании приняли участие представители ООО «РВБ», общественных организаций и бизнес-объединений, институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций, профильных министерств и муниципальных образований.

Шагиахметов представил действующие федеральные и новые республиканские меры поддержки пострадавших предпринимателей. Директор Департамента реализации проектов поддержки предпринимательства ООО «РВБ» Юлия Полетаева рассказала о мерах поддержки, которые маркетплейс предоставляет продавцам.

Федеральная помощь оказывается в соответствии с постановлением Правительства России от 25 августа 2026 года №1074, вступившим в силу 26 августа. Документ предусматривает четыре вида поддержки.

отсрочку уплаты налогов и страховых взносов на 12 месяцев – по платежам с августа 2026 года по июль 2027 года (НДС, налог на прибыль, налог при УСН, НДФЛ для ИП, страховые взносы, включая взносы на травматизм);

рассрочку платежа – продленные суммы уплачиваются равными долями (1/12 ежемесячно) без начисления процентов;

приостановление выездных налоговых проверок – до 31 декабря 2026 года;

продление сроков взыскания задолженности – на 6 месяцев.

Федеральные меры предоставляются автоматически, без подачи специальных заявлений и оформления отдельных решений. Право на них имеют предприниматели с действующим договором с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ», чей ущерб превышает 5% доходов за 2025 год. Поддержка также распространяется на предпринимателей, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года.

В Татарстане для пострадавших селлеров дополнительно запустили два льготных микрофинансовых продукта.

«Приоритетный. Маркетплейс» предназначен для предпринимателей из приоритетных отраслей – обрабатывающей промышленности, науки и технологий, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также ИТ-сферы. Сумма займа составляет от 500 тыс. до 5 млн рублей, ставка – 8% годовых, срок погашения – от трех до 36 месяцев. По продукту предусмотрена отсрочка выплаты основного долга до 12 месяцев. Для предпринимателей из остальных отраслей действует продукт «Маркетплейс». По нему можно получить от 100 тыс. до 1 млн рублей под 8% годовых на срок от трех до 36 месяцев. Отсрочка выплаты основного долга предоставляется на срок до шести месяцев.

Пострадавших селлеров Татарстана также включили в перечень приоритетных проектов, для которых действует ставка за поручительство Гарантийного фонда РТ в размере 1%.

Действующим заемщикам Фонда поддержки предпринимательства РТ доступна дополнительная отсрочка до шести месяцев. Кроме того, предусмотрена отсрочка комиссионного вознаграждения Гарантийного фонда РТ при реструктуризации.

Для получения республиканских мер поддержки предпринимателям необходимо предоставить справку от ООО «РВБ», подтверждающую наличие ущерба.

Получить информацию о действующих мерах поддержки бизнеса Татарстана можно по телефону Единого контакт-центра «Мой бизнес» 8 (843) 524-90-90.