Эксперт Апрелев поделился советами, как подготовить дачу к зиме

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Перед наступлением холодов владельцам неотапливаемых дачных домов необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь следует полностью освободить от воды трубы, системы водоснабжения и водонагревательное оборудование. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Отдельное внимание стоит уделить окнам. На зимний период специалист рекомендует демонтировать москитные сетки — оставленные конструкции могут повредить птицы. Также следует убедиться, что окна, двери и калитки плотно закрываются. При наличии решёток на окнах нужно проверить их состояние и надёжность.

«Также нужно снять москитные сетки с окон на зиму, чтобы их не уничтожили птицы, которые будут на них садиться. Дальше все зависит от наличия или отсутствия решеток на окнах. И проверьте плотность закрытия окон, дверей и калиток», – сказал эксперт.

После этого необходимо привести в порядок территорию и хозяйственные помещения: убрать садовый инвентарь и другие вещи, которые могут испортиться или пострадать за время отсутствия хозяев. Кроме того, перед зимой желательно осмотреть крышу и убедиться, что все её элементы находятся в исправном состоянии.

Не стоит оставлять в доме и запасы еды. Даже небольшие остатки продуктов или крошки способны привлечь грызунов, которые могут поселиться в помещении на холодный период.

«Кроме того, лучше убрать из домика все продукты, чтобы нигде не осталось крошек. В противном случае там заведутся грызуны», – предупредил Апрелев.

Подготовки требует не только сам дом, но и садовый участок. Некоторые растения нуждаются в дополнительной защите перед наступлением морозов. В частности, это касается роз и других чувствительных к холоду культур.

Также осенью рекомендуется провести обрезку деревьев. Такие работы помогут подготовить растения к зимнему периоду и привести сад в порядок до наступления устойчивых холодов.