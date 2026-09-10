Фото: пресс-служба РКНД

Главврачом челнинского наркодиспансера стал Григорий Порсев, сообщает пресс-служба РКНД. Ранее временно исполняющим обязанности руководителя филиала была Эльмира Грекова.

Ранее Порсев был главным врачом Аксубаевской ЦРБ. Теперь же он будет руководить работой 165 сотрудников, среди которых 16 врачей, и координировать помощь пациентам, которых каждый год оказывается порядка 2 тысяч.

«Григорий Васильевич прошел путь от заведующего отделением до главного врача. За его плечами серьезная подготовка – и клиника, и руководство, и школа кадрового резерва. Думаю, именно такой руководитель сегодня нужен нашему филиалу», – отметил главный врач РКНД Ренат Уткельбаев.