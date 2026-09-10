Лукаш: Угроза в том, что люди не могут поверить в злодеев, создающих дипфейки

В период выборов необходимо анализировать всю поступающую информацию, чтобы избежать распространения фейков. В этой работе большая роль принадлежит наблюдателю, заявил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Общественной палате РТ член экспертного совета ассоциации «Независимый общественный мониторинг», советник аппарата Ассоциации юристов России Антон Лукаш.

«Народ разберется легко, если ему объяснить, что есть злодеи, которые создают дипфейки. Вся угроза заключается в том, что люди не могут поверить, что они могут существовать. Когда ты человеку показываешь документ, он спрашивает: "Неужели это правда, неужели они хотят нас уничтожить?" Геббельс говорил: "Чем чудовищнее ложь, тем сильнее в нее верит обыватель". Просто обыватель не может поверить, что такое кто-то может придумать. Нормальный человек никогда не сочиняет такие омерзительные жуткости, как делают эти люди за хорошие деньги», – сказал он.

Говоря о роли наблюдателя на выборах, эксперт отметил, что это – свидетель и контролер всего происходящего на избирательном участке.

Лукаш убежден, что в период предстоящих выборов депутатов Госдумы в интернете будут распространяться дипфейки.

«Это будет использоваться одновременно с когнитивными искажениями, концентрацией на негативе. Более того, если это не увидят мониторинговые системы, то он будет распространяться по целевым аудиториям. Нужен всемерный мониторинг. Вот сколько у нас есть интеллектуалов, они все должны быть вовлечены. Должна быть полная мобилизация наших интеллектуальных сил», – подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.