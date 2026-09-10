В Усть-Каменске открыли памятник Герою РФ Гимранову и другим погибшим летчикам

Фото из архива семьи Тимура Гимранова

В Каменск-Уральске открыли памятник бойцам 17-й гвардейской бригады армейской авиации, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Одним из летчиков, отдавших свою жизнь за Россию, был житель Казани, Герой России Тимур Гимранов.

Всего с 2022 года погибли 20 летчиков бригады. В июле 2022 года Президент РФ Владимир Путин за героизм и отвагу 17-й бригаде армейской авиации звание гвардейской.

Ранее «Татар-информ» рассказывал историю Тимура Гимранова. Он был командиром экипажа вертолета «Аллигатор» и с первых дней находился в зоне боевых действий. Он погиб 20 марта 2026 года. Его вертолет был подбит вражеским дроном, однако Тимур смог мастерски посадить машину в поле. Командир и штурман вышли живыми из кабины, но враг тут же открыл по ним минометный огонь. Оба были посмертно представлены к званию Героев России.

Звезду Героя родителям вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. При вручении он отметил, что подвиг Гимранова служит примером мужества для военнослужащих, которые с честью выполняют боевые задачи в зоне СВО и приближают победу России.

Видео предоставлено семьей Тимура Гимранова