Тренажеры и практика на полигоне: как обучают в Казанском танковом училище

13 сентября танкисты отметят свой профессиональный праздник. В этом году его отпразднуют уже в 80-й раз. В период проведения специальной военной операции этот день имеет особую актуальность – танкисты всегда считались войсковой элитой и сегодня они играют важнейшую роль в зоне боевых действий.

В преддверии праздника в Казанском танковом училище показали, как обучаются будущие офицеры. Среди выпускников – несколько десятков Героев Советского союза и России. Те, кто сегодня только проходит обучение – будущее Российской армии и надежда всей страны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В учебно-материальной базе танкового училища: современные интерактивные тренажерные комплексы огневой подготовки и вождения, классы управления боем, моделирования практических работ, электронные тренажеры для работы на средствах единой системы управления тактическим звеном. Освоившись с оборудованием, курсанты приступают к практике на полигоне училища – здесь в их распоряжении Т-72Б3М и Т-80. На боевых машинах они отрабатывают навыки вождения и скоростного маневрирования, например такие, как езда восьмеркой и объезд противотанковых рвов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналистам показали учебный корпус, где находятся тренажерный зал по вождению боевых машин и лаборатория.

«Тренажерный зал по вождению боевых машин предназначен для обучения личного состава разных категорий – это и наши курсанты, и участники СВО. Мы обучаем их запуску двигателя, вождению в различных условиях – для этого мы создаем условия, приближенные к реальным боевым. Мы обучаем управлению всей техникой, которая есть у нас на вооружении», – объяснил старший инструктор Юрий Семченко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В лаборатории курсанты обучаются на макетах танков, которые показывают боевую машину в разрезе, что позволяет в полной мере изучить их устройство. Курсант должен уметь починить танк и знать, как его обслуживать, например, заливать технические жидкости и многое другое.

Также курсантов обучают загружать боеприпасы, обнаруживать цели, классифицировать их и решать огневые задачи.

Сегодня в училище создан отдельный взвод, где обучение проходят участники СВО. Уже имея большой боевой опыт, они повышают здесь квалификацию, чтобы выпуститься офицерами и продолжить службу на высоких руководящих должностях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанское танковое училище также поступают будущие офицеры со всей страны. Курсанту Роману Федотову 24 года, он из Приморского края.

«Я служу по контракту с 2021 года. Когда началась специальная военная операция, меня отправили в Луганскую Народную Республику, принимал активное участие в боевых действиях на протяжении полутора лет. Потом получил ранение – год восстанавливался, после чего был направлен в Донецкую Народную Республику, где служил до 2026 года. В этом году я принял решение поступить в Казанское танковое училище. Здесь я обучаюсь на командира взвода», – рассказал молодой человек.

На его груди Орден мужества, Георгиевский крест IV степени и медаль Суворова.

Курсанту первого курса Дмитрию Казыдубу 34 года, он из Краснодара. Задолго до начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны. Четыре года подряд ездил в Сирию и с первых дней служил на СВО, где пробыл пять лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь мы тренируемся запускать боевую машину, проходить различные маршруты, препятствия. Проходим нормативы: запуск двигателя, его остановка, соблюдение требований безопасности», – рассказывает он.

У Дмитрия много наград, среди них медаль «За отвагу», медали Жукова и Суворова «За боевые отличия», «Воинская доблесть», «За возвращение Крыма», «Участник операции в Сирии».

«Сначала я служил в десантных войсках, а потом нас усилили боевыми машинами Т-72Б3М. Мы стали обучаться на них работать. Когда началась СВО, я уже служил командиром экипажа танка. Я был на херсонском направлении, мы брали Антоновский мост, Николаев, а затем год держали оборону. В 2024 году нас перекинули на запорожское направление. Сейчас, в я обучаюсь на офицера и планирую продолжить свою службу», – говорит курсант.