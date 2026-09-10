Фирму из РТ оштрафовали за взятки и складирование отходов на Ж/Д предприятии

Фирму из РТ оштрафовали за взятки ради складирования отходов на Ж/Д предприятии.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом деле. В 2025 году директор компании, которая занимается уборкой вагонов, передавала взятки за хранение и утилизацию бытовых отходов на территории одного из Ж/Д предприятий Казани. Общая сумма взяток составила 130 тыс. рублей. Тогда на директора было возбуждено уголовное дело, ее оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, в настоящий момент фирма также оштрафована на 500 тыс. рублей.