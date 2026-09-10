В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

В Казани провучали сирены во время объявленного режима ракетной опасности.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

Напомним, режим ракетной опасности ввели в Татарстане сегодня в 22.08.

Что нужно делать при ракетной опасности – инструкция от МЧС

Указанный сигнал подается для предупреждения населения о возникшей непосредственной угрозе ракетной опасности.

При введении режима «Ракетной опасности» необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.

Если вы дома и нет возможности спуститься в подвал, нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним. Следует перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол у стены, подальше от окон. Лучше выбрать помещение без окон – ванную, коридор, туалет, кладовую.

Если есть возможность, укрыться в подземном помещении, необходимо: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Предупредить соседей, помочь детям, пожилым, людям с инвалидностью. Спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.

Если вы в автомобиле или общественном транспорте, следует остановить транспорт (или попросить водителя остановиться). Покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном или полуподземном помещении: подвале, погребе, водоотводной трубе, другом искусственном укрытии.

Если вы на улице, нужно найти ближайшее заглубленное укрытие подземного пространства, цокольный этаж здания, подземные парковки или другие защищённые конструкции.

Места, которые не подходят для укрытия:

‎– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

– места под стенами домов, магазинов: от возможной взрывной волны сверху будут падать стёкла.

‎Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.