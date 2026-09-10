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Экономика 10 сентября 2026 21:32

Цены на газ в Европе достигли уровней кризиса 2022 года

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Стоимость газа на европейских рынках поднялась до уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром».

«На основных хабах цены с поставкой “на день вперед” превысили 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров», – говорится в публикации компании.

В «Газпроме» отметили, что высокие цены на газ и отставание Европы по темпам заполнения подземных хранилищ повышают риски надежности газоснабжения региона в предстоящий холодный период.

«Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ», – добавили в компании.

#цена на газ #европа #Газпром
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