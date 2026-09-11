Эксперт указал на скрытую угрозу для владельцев частных домов

Любые земляные работы на участке, где проходит газопровод, необходимо предварительно согласовывать с газовой службой. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко.

По словам специалиста, газопровод относится к объектам повышенной опасности, поэтому даже незначительное повреждение трубы может привести к серьезным последствиям. Перед началом работ на участке необходимо выяснить расположение газопровода и вызвать представителя газовой службы для согласования.

Эксперт отметил, что аварийные бригады регулярно готовятся к различным нештатным ситуациям, в том числе к повреждениям газопроводов при несогласованных земляных работах.

«Бывают различные аварийные ситуации. Например, при несогласовании земляных работ какими-то другими подрядными организациями возможно повреждение газопроводов. У нас ежегодно все аварийные бригады проходят учения, где мы стараемся разобрать всевозможные ситуации, даже нестандартные. Бригады подготовлены, натренированы – все знают, куда идти и что делать», – заверил он.

Куприенко также призвал жителей не ремонтировать самостоятельно газовое оборудование. По его словам, даже замену шланга на газовой плите следует доверять специалистам.

«Если есть проблемы в работе, то нужно немедленно сообщить либо по телефону 112, либо 104. После этого дождаться прибытия аварийной бригады и как можно более подробно рассказать, где почувствовали запах газа и какие действия предприняли», – отметил собеседник.