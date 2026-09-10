Конкурсные проекты благоустройства позволили создать более 4 тыс. рабочих мест

Начиная с 2025 года реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды позволила создать свыше 4 тыс. рабочих мест. На обновленных территориях открылось 905 коммерческих объектов. Об этом рассказал курирующий строительный комплекс вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» , с 2025 года он интегрирован в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», напомнил заместитель Председателя Правительства России.

«Президентом [РФ Владимиром Путиным] поставлена задача к 2030 году повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30%, и всероссийский конкурс является важной составляющей успешного достижения этой цели», – отметил Хуснуллином. При этом он заверил, что соответствующая работа будет продолжена, несмотря на имеющиеся сложности.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в свою очередь подчеркнул, что до 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предстоит реализовать более 1,6 тыс. проектов –победителей всероссийского конкурса.

Руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина проинформировала, что в 2026 году победителями конкурса стали 294 проекта. Всего за время проведения конкурса было отобрано 1903 проекта. В общей сложности за время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всей стране преобразовано около 120 тысяч общественных и дворовых пространств.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Татарстан получит 475,3 млн рублей на благоустройство пяти территорий, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.