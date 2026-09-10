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Политика 10 сентября 2026 17:12

Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава

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Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава
Дмитрий Медведев в 2015 году
Фото: © «Татар-информ»

Россия способна сохраниться как государство только в качестве великой державы. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

«Как только она (Россия – прим. Т-и) начинает увядать, она начинает сыпаться. Мы это видели на примере Советского Союза. Поэтому или великая держава, или никакая», – выразил уверенность политик.

По словам Медведева, его точка зрения основана на опыте «человека, который все-таки долгие годы руководит большими процессами».

В связи с этим экс-президент РФ выразил надежду, что в будущем россияне будут рассматривать нынешний период как время, когда удалось сохранить страну и вновь вывести ее в разряд великих держав.

#Дмитрий Медведев
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