Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Россия способна сохраниться как государство только в качестве великой державы. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

«Как только она (Россия – прим. Т-и) начинает увядать, она начинает сыпаться. Мы это видели на примере Советского Союза. Поэтому или великая держава, или никакая», – выразил уверенность политик.

По словам Медведева, его точка зрения основана на опыте «человека, который все-таки долгие годы руководит большими процессами».

В связи с этим экс-президент РФ выразил надежду, что в будущем россияне будут рассматривать нынешний период как время, когда удалось сохранить страну и вновь вывести ее в разряд великих держав.