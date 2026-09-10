В России выросли цены на японские кроссоверы, ввезенные по параллельному импорту

В сентябре российские дилеры увеличили цены на популярные кроссоверы производства японских компаний Mazda, Nissan и Toyota, ввезенных в страну по параллельному импорту. На это обратило внимание издание Autonews.

В частности, в одном из дилерских центров стоимость Mazda CX-5 в топовой комплектации выросла с 4,54 млн рублей в августе до 5 млн – в сентябре. Увеличение цены в компании объяснили ослаблением курса рубля. Всего за август в РФ ввезли 3271 машину этой марки

Nissan Qashqai в свою очередь подорожал с августовских 3,2 млн рублей до 3,35 млн и 3,4 млн рублей (у разных продавцов). За последний месяц лета в страну завезли 954 таких машины.

Toyota RAV4 подорожала у разных дилеров с 4,34 млн до 4,8 млн и с 4,75 млн до 4,85 млн рублей. Повышение связали с повышенным спросом и колебаниями курсов валют. Авто этой марки завозятся только в люксовой комплектации, ввоз по итогам августа составил 872 штуки.

По информации главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, всего за последний летний месяц в Россию с помощью механизма параллельного импорта завезли 22,2 тыс.автомобилей – на 69% больше, чем годом ранее. Топ-3 среди них как раз составили упомянутые выше японские модели.

Согласно данным «Автостата», в августе японские Mazda и Toyota заняли восьмое и девятое места в топе продаж новых автомобилей. При этом они оказались единственными, продемонстрировавшими в этом месяце положительную динамику.

Продажи Mazda выросли в 4,6 раза год к году – до 3,2 тыс. новых авто, а Toyota – на 4,6%, до 3,1 тыс. машин. В целом с начала текущего, 2026 года они увеличились в 6,9 раза и на 68,8% соответственно. Объемы реализации отдельно взятой Mazda CX-5 выросли в 5,3 раза за август и в 8 раз за все восемь месяцев 2026-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что японские авто возглавили топ машин, способных к максимальному пробегу.