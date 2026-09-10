Ветеран Великой Отечественной войны из Актанышского района отметил 101-летие

Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Актанышского района Тафкилю Валееву исполнился 101 год. Фронтовик живет в селе Верхнее Яхшеево.

С днем рождения его поздравили глава Актанышского района Ленар Зарипов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, депутат Госдумы Альфия Когогина и депутат Государственного Совета Татарстана Альберт Хабибуллин.

Тафкиль Валеев родился 10 сентября 1925 года. В декабре 1942 года, в 17 лет, его призвали в армию. После подготовки он был направлен на Западный фронт. В августе – сентябре 1945 года участвовал в разгроме японских войск. Победу ветеран встретил в Приморском крае.

Военную службу Валеев завершил в звании младшего сержанта и вернулся домой в 1948 году. За мужество и героизм он был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими государственными наградами.

После войны ветеран работал бригадиром, руководил хозяйством, был управляющим фермы совхоза имени Кирова и занимал другие должности в сельском хозяйстве. На заслуженный отдых он вышел в 1985 году. Многие годы Валеев участвовал и в общественной жизни района. Более 40 лет он служил имам-хатыбом Верхнего Яхшеево и Такмаково.

В день рождения ветеран вспоминал о военных годах и своем боевом пути.

«На войне мы шли за Родину, жили ради будущего», – сказал Валеев.

Поздравить фронтовика также пришли активисты «Движения Первых» Верхнеяхшеевской школы. Валеев поблагодарил ребят за внимание и пожелал им хорошо учиться, стремиться к знаниям и найти свое место в жизни.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой