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Татар-информ

23 ноября 2019, 09:06

Общество

Делегаты РТ во главе с Мухаметшиным примут участие в работе съезда «Единой России»

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Общество

Делегаты РТ во главе с Мухаметшиным примут участие в работе съезда «Единой России»

Фото: архив/Михаил Захаров

На пленарном заседании съезда выступит Президент России Владимир Путин.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета РТ, секретарем регионального отделения «Единой России» Фаридом Мухаметшиным примут участие в работе XIX съезда партии в Москве где «единороссы» подведут итоги работы в уходящем году и утвердят планы развития политической организации.

Как сообщили в информационном центре «Единой России», на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму РФ в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп генсовета партии по отраслевым направлениям, создан правозащитный центр партии. «Помимо этого на съезде будет представлен новый формат работы общественных приемных “Единой России”, где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию», — отметили в информационном центре.

Как сообщает пресс-служба Президента России, в пленарном заседании съезда перед «единороссами» выступит Владимир Путин.

В делегацию Татарстана вошли 26 человек, среди которых депутаты Госсовета РТ шестого созыва, представители органов власти и общественных организаций. В целом мероприятия съезда посетят порядка 2 тыс. участников.

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