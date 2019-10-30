Баскетболистки «Казаночки» прервали свою победную серию в Суперлиге-1

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Сегодня баскетболистки «Казаночки» сыграли первый домашний матч в новом сезоне Суперлиги-1. На паркете малого зала «Баскет-холла» хозяйкам площадки противостояла команда «Нефтяник» из Омска.

«У нас больше нефти!», — гласил предматчевый анонс первой домашней игры БК «Казаночка» в новом сезоне Суперлиги-1. Маркетологи казанского клуба пытались найти изюминку противостояния команд из Татарстана и Омской области через призму соперничества нефтедобывающих регионов.

Начало матча получилось обескураживающим для хозяек площадки. После двух минут игры на табло горели цифры 0:5 в пользу команды из Омской области. Баскетболистки «Казаночки» ответили на это минутным рывком 8:0. И далее уже не упускали инициативу. Итог первой четверти — 24:17 в пользу «Казаночки».

Во второй четверти подопечные бывшего разыгрывающего «УНИКСа», а ныне главного тренера «Казаночки» Петра Самойленко развить своё преимущество не сумели, но и приемлемую разницу в счёте сохранили. На большой перерыв команды ушли при счёте 38:32 в пользу хозяек.

В начале третьей четверти казанские баскетболистки продолжили наращивать своё преимущество. 50:39 к середине четверти. Однако гости не собирались сдаваться. К концу четверти омские баскетболистки практически ликвидировали отставание в счете. 53:51 — и в последней четверти всё началось сначала.

Концовка игры стала по-настоящему валидольной. За полторы минуты до конца гости сравняли счет 68:68, а затем и вовсе вышли вперёд — 68:70. «Казаночка» ответила трехочковым броском — 71:70 за 37 секунд до сирены. Однако последнее слово осталось за «Нефтяником». Гости ответили двумя подряд двухочковыми — 71:74, установив окончательный счет встречи.

Самым результативным игроком матча стала центровая гостей Марина Шевелева, на счету которой 18 очков. В составе хозяек 14 очков набрала Ксения Кунакова.

Это первое поражение «Казаночки» в чемпионате после четырех побед подряд. Завтра подопечные Петра Самойленко постараются реабилитироваться за досадное поражение. Вторая игра сдвоенного тура с «Нефтяником» пойдет в «Баскет-холле» завтра.

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