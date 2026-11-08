Татарстанка Гилязова взяла серебро на ЧР по плаванию на короткой воде

Фото: из личного архива Ралины Гилязовой

Уроженка Набережных Челнов Ралина Гилязова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде, проходящем в Санкт‑Петербурге.

Татарстанка преодолела дистанцию 100 метров брассом за 1 минуту 5,54 секунды. Золото взяла петербурженка Евгения Чикунова с результатом 1 минута 4,45 секунды.

Бронзовая награда досталась Майе Яковлевой из Нижегородской области, результат которой – 1 минута 6,24 секунды. При этом третьей финишировала Софья Ануфриева из Самарской области, но она была дисквалифицирована.

Причину дисквалификации Ануфриевой в итоговом протоколе не уточнили. На чемпионате впервые используется система видеоповторов для проверки спорных эпизодов, но причины дисквалификации публично не объявляются – согласно новым правилам, замечает «Фонтанка».

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге, завершится 11 ноября. Турнир является единственным соревнованиям для отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.