Фестиваль «Восточный базар в Казани» хотят презентовать в зарубежных странах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фестиваль «Восточный базар в Казани» хотят презентовать в Узбекистане, Казахстане и Египте. Сейчас идут соответствующие переговоры, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный продюсер фестиваля, директор Общественного фонда татарской культуры РТ имени Р. Вагапова Рифат Фаттахов.

«Мы ставим достаточно амбициозные задачи. Например, в следующем году планируем презентацию фестиваля за пределами России, пока ведем переговоры с тремя странами, где активно работают наши Русские дома», – заявил он.

Фаттахов также рассказал, что в этом году в рамках фестиваля «Восточный базар в Казани» пройдет Международная научно-практическая конференция. «После таких мероприятий статус фестиваля может измениться. Возможно, мы будем думать о его преобразовании в форум национальных культур», – заметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На конференции будет работать шесть секций, что меньше, чем в прошлом году, добавил директор ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков. «Мы сделали акцент на междисциплинарный характер, что предполагает взаимодополнение и возможность поделиться опытом. Нам интересен научный опыт стран АСЕАН», – пояснил он.

Халиков отметил, что по итогам научно-практической конференции будет издан сборник научных публикаций.

По словам ректора Казанского государственного института культуры Розы Ахмадиевой, очень много желающих, в том числе из зарубежных стран, принять участие в этой конференции, и сейчас идет отбор спикеров.

Запланированы также мастер-классы от спикеров научно-практической конференции и подписание соглашений с зарубежными странами о совместных проектах, подчеркнула она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, в программу «Восточного базара в Казани» вошел Международный конкурс-фестиваль традиционной культуры и народного художественного творчества «Этномириада».

«Во второй этап прошли более тысячи заявок от 165 коллективов. И более 2,5 тыс. человек примут участие в этом фестивале. А 16 ноября проведем традиционное театрализованное шествие, во время которого продемонстрируем национальные костюмы», – сказала Ахмадиева.

Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани») пройдет в столице Татарстана с 9 по 21 ноября.