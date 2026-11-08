Гришин сравнил послематчевую драку игроков с конфликтом Зидана и Матерацци

Игорь Гришин

Фото: hcnh.ru

Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин сравнил послематчевую драку защитников нижнекамского клуба Ильи Пастухова и ярославского «Локомотива» Даниила Мисюля с конфликтом прославленных футболистов Зинедина Зидана и Марко Матерацци. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Игрок „Локомотива“ что-то сказал нашему хоккеисту, они ведь уже разъезжались, но Илья остановился, и начался конфликт. Как у Зидана и Матерацци», – заметил специалист.

Инциденту предшествовала перепалка, но затем игрок «Локо» ударил оппонента кулаком в лицо. После этого и началась драка как таковая. И Пастухов, и Мисюль получили пятиминутные штрафы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Нефтехимик» у себя дома потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:5. Гришин связал проигрыш с плохой формой, в которой находятся игроки, а также с недостатком эмоций у своих подопечных.

В финале чемпионата мира 2006 года защитник итальянцев Матерации словесно спровоцировал капитана французской команды Зидана, и тот боднул его головой в грудь. Француз заработал красную карточку в завершающем его карьеру матча, встречу и чемпионат выиграла итальянская сборная.