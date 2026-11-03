Юные дзюдоисты в деле: в Казани прошел турнир ко Всемирному дню дзюдо

Фото: Федерация дзюдо РТ

В Казани прошел турнир для юных спортсменов, посвященный Всемирному дню дзюдо, организованный клубом «Казанские тигры». В соревнованиях приняли участие около ста детей – воспитанники проекта ФДР «Дошкольное дзюдо» (4–6 лет) и учащиеся начальной школы (уровень белого и желтого пояса).

Для дошкольников подготовили специальные дисциплины – «хвостики» и борьбу по правилам сумо: в них нет бросков и травмоопасных падений, а упор сделан на смекалку и сообразительность. Учащиеся начальной школы состязались по адаптированным правилам дзюдо с учетом возрастных ограничений. Во всех весовых категориях была высокая конкуренция: в каждой участвовало не менее 10–12 ребят.

Фото: Федерация дзюдо РТ

Победители получили термосы и термокружки, а все участники – сладкие призы, а также фирменные медали и грамоты с дизайном Международной федерации дзюдо (IJF).

«В организационном плане наши детские соревнования для дошкольников прошли практически во взрослом формате. Дети растут и очень часто просят нас воспринимать их не как малышей», – отметил старший тренер команды Руслан Шигабетдинов.

Фото: Федерация дзюдо РТ

Мероприятие прошло при поддержке Федерации дзюдо РТ и центра дзюдо «Батыр».