Павлов стал первым татарстанцем, победившим на ЧР по плаванию на короткой воде

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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанец Егор Павлов стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде, проходящего в Санкт‑Петербурге. Он преодолел дистанцию 200 метров баттерфляем за 1 минуту 52,99 секунды.

«<...> это лучший результат и первое золото в копилке Татарстана на текущем турнире!» – отмечает в связи с этим пресс-служба Минспорта РТ.

Серебро взял представитель Самарской области Александр Кудашев с результатом 1 минуту 54,37 секунды. Бронза у Германа Зажирского из Подмосковья, который финишировал с результатом 1 минута 54,85 секунды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанка Ралина Гилязова завоевала серебряную медаль на ЧР по плаванию на короткой воде – на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге, завершится 11 ноября. Турнир является единственным соревнованиям для отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.