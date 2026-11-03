В селе Старые Бугады женщины приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО

В селе Старые Бугады Актанышского района прошел благотворительный субботник в поддержку участников специальной военной операции. Местные жительницы собрались в сельском доме культуры, чтобы приготовить домашнюю лапшу для военнослужащих.

К акции присоединились женщины из разных деревень сельского поселения. Участницы совместными усилиями нарезали лапшу, которую планируют передать бойцам СВО. Таким образом сельчане решили поддержать земляков, находящихся вдали от дома, и напомнить им, что о них помнят и заботятся.

Некоторые жительницы подготовили лапшу заранее. Так, Рамиля Газизова и Глуса Закиева нарезали ее у себя дома, а затем принесли готовую продукцию в сельский дом культуры.

Организаторы поблагодарили всех участниц за отзывчивость, неравнодушие и вклад в общее дело. По их словам, такая помощь позволяет военнослужащим почувствовать заботу и тепло родного края.

Жители села выразили надежду на скорейшее возвращение бойцов домой живыми и здоровыми.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой