Аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане намолочен первый с начала уборочной кампании миллион тонн зерна нового урожая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде республики.

В профильном министерстве отметили, что по состоянию на 16 августа по республике зерновые и зернобобовые обмолочены с 336,3 тыс. га, что составляет 23,7% от уборочной площади этих культур.

«По оперативным данным, на сегодняшнее утро в республике намолочено 1 млн 69,7 тыс. тонн зерна при урожайности 31,8 ц/га», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

По количеству намолоченного зерна лидирует Заинский район – 71,8 тыс. тонн. На втором месте Сармановский район с 52,6 тыс. тонн, а третье место занимает Азнакаевский район с 49,2 тыс. тонн, уточнил замминистра.

По словам собеседника агентства, несмотря на неблагоприятные погодные условия в конце июля и начале августа, уборочные работы постепенно набирают обороты. В четырех районах хлеба убраны более чем с трети прогнозных площадей. Так, в Алькеевском районе зерновые культуры обмолочены с 14,6 тыс. га (43,6% к уборочной площади), в Заинском – с 15,1 тыс. га (39,8%), в Нурлатском – с 12,6 тыс. га (39,2%), в Зеленодольском – с 4,6 тыс. га (34,8%).

«Самая высокая урожайность зерновых в Заинском районе – на сегодня она составляет 47,5 ц/га. Также в числе лидеров по этому показателю Мензелинский, Тукаевский, Мамадышский, Тетюшский и Сармановский районы, где средняя урожайность превышает 40 ц/га», – заметил Ильдус Габдрахманов.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, на аналогичную дату прошлого года в республике зерновые и зернобобовые были убраны с площади 729,6 тыс. га, было намолочено 2 млн 3,6 тыс. тонн зерна при урожайности 27,5 ц/га. В 2018 году валовой сбор зерна в Татарстане превысил 3,6 млн тонн.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», отдельные районы Татарстана приступили к севу озимых культур.

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