В Татарстане объявили конкурс «Лучший комбайнер» среди участников уборочной кампании-2019

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило о проведении конкурса на звание лучшего комбайнера агропромышленного комплекса республики.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве, соответствующий приказ подписал заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.

«Конкурс будет проходить в период с 22 июля по 25 сентября. Лучших механизаторов определит конкурсная комиссия министерства по итогам уборочных работ 2019 года, предполагается отметить премиями 500 победителей конкурса», – рассказал начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.

Как отметил собеседник агентства, для объективной оценки мастерства и производственных показателей участников конкурса на жатве-2019 комбайны распределены с учетом мощности двигателя, производительности по четырем группам.

Для поощрения победителей предусмотрены 500 премий, в том числе 280 премий в размере 60 тыс. рублей на одного победителя по наибольшему намолоту зерна по всем четырем группам комбайнов, 20 премий в размере 60 тыс. рублей на одного победителя по наибольшей площади скошенных зерновых и зернобобовых культур по группе самоходных косилок.

Еще 200 премий по 35 тыс. рублей для поощрения лучших комбайнеров (кроме указанных выше победителей) решено распределить между районами с учетом удельного веса муниципалитета в общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур по республике.

«Таким образом, общий призовой фонд конкурса составляет 25 млн рублей», – уточнила начальник отдела экономического анализа и планирования министерства Татьяна Елесина.

В министерстве считают, что конкурс будет способствовать проведению уборочных работ качественно и в оптимальные сроки, эффективному использованию парка уборочной техники в хозяйствах в ходе уборки урожая.

«Также среди целей конкурса – повышение престижа и популяризация профессии комбайнера, выявление и поощрение комбайнеров, добившихся высоких показателей в ходе уборочной кампании», – заметил Ришат Булатов.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», по состоянию на 31 июля в республике зерновые и зернобобовые обмолочены с 76,9 тыс. га, или с 5,4% уборочной площади этих культур.

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