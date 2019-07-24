Комитет РТ по наследию не увидел ценности в исчезнувшем со здания ДОСААФ панно

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Со здания ДОСААФ Татарстана исчезло мозаичное панно работы заслуженного художника РТ Сергея Бубеннова, который также является автором сграффито «Моя Татария» на здании железнодорожного вокзала «Казань-1». В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия утраченную мозаику назвали неценной.

«Такие вещи не являются объектами культурного наследия и не подпадают под охрану», – отметили в ведомстве. В Минкультуры республики также подтвердили эту информацию.

Первым на исчезновение панно с фасада здания ДОСААФ, расположенного по адресу: ул. Патриса Лумумбы, д. 4, обратил внимание владелец Telegram-канала «Ахитектурасы» Ян Гордеев.

«Я жил в этом районе до начала 2016 года. Буквально вчера прошел мимо здания и обратил внимание на отсутствие панно. Потом посмотрел в приложении “Яндекс. Карты“ панораму улицы. На фотографиях 2016 года здание было огорожено, и там проводили ремонт», – отметил он.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось дозвониться до сотрудницы ДОСААФ РТ, которая была свидетельницей ремонта здания. Контролировавшие ремонтные работы уже уволились, сообщила она.

И добавила: «Панно было нашей визитной карточкой. Сначала мозаику хотели восстановить, но потом убрали совсем. Здание было построено в 1974 году, а открыто в 1975-м, тогда же была выложена мозаика».

По словам собеседницы агентства, ремонт начали в 2017 году, когда по соседству начали строить здание компании «Транснефть-Прикамье». Мозаичное панно снимали частями и хотели сохранить, но в итоге закрыли плиткой. Работа Бубеннова могла бы сохраниться, если бы не ремонт фасада.

При этом внутри здания остались еще две мозаики художника. Одна находится в вестибюле, другая – на четвертом этаже перед актовым залом, пояснила сотрудница ДОСААФ РТ.

Произведения Сергея Бубеннова уничтожаются не в первый раз, его работы в ДК Химиков оказались утрачены, подчеркнул Гордеев.

«Если за памятниками дореволюционного зодчества мы ухаживаем, то советский модернизм уничтожается как мусор. Куда-то пропали витражи “Детского мира“, где сейчас находится “Стокманн“. Полностью уничтожена мозаика на здании ДК имени Урицкого, который сейчас называется ДК “Московский“», – констатировал блогер.

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