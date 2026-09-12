Татарстан предложил расширить действие схемы «Инвестиции вместо штрафов»

Премьер-министр России Михаил Мишустин и Раис Татарстана Рустам Минниханов в 2023 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководство Татарстана предложило российским властям расширить перечень видов контроля, допускающих заключение соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений (речь идет о механизме «Инвестиции вместо штрафов»). Соответствующее обращение Раис РТ Рустам Минниханов направил на имя Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба татарстанского бизнес-омбудсмена.

В письме обращается внимание на то, что действующее постановление Правительства России от 31 мая 2025 года №829 утвердило правила заключения подобных соглашений, но ограничило их применение отдельными видами федерального государственного контроля. Эта норма не позволяет использовать механизм для предпринимателей, подпадающих под региональные виды контроля, в том числе под экологический и строительный надзор. А именно в этих сферах бизнес чаще всего сталкивается с административными штрафами, подчеркивается в обращении.

Вступивший в силу Федеральный закон от 26 июля 2026 года №250-ФЗ закрепил в Кодексе об административных правонарушениях РФ возможность освобождения от административной ответственности при условии исполнения соглашения с контрольным органом. Но эта схема не заработает на региональном уровне, пока не будет принят соответствующий федеральный нормативный акт.

С учетом этого Рустам Минниханов предложил Правительству России расширить перечень видов контроля, позволяющих использование механизма «Инвестиции вместо штрафов», за счет включения:

– регионального государственного экологического надзора (нарушения по обращению с отходами, порче земель, нарушения в области пользования недрами);

– регионального государственного строительного надзора (для незначительных нарушений, не влияющих на конструктивную безопасность и не создающих угрозы жизни и здоровью).

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, комментируя данное предложение, заметил, что идея механизма родилась из прямого диалога с предпринимателями.

«Это не индульгенция для нарушителей. Это экономически грамотный подход. Государство получает устраненное нарушение и модернизированное производство. Бизнес сохраняет оборотные средства и инвестирует в свое развитие. Выигрывают все: и контролеры, и предприниматели, и потребители», – выразил уверенность он.

Бизнес-омбудсмен РТ напомнил, что сейчас федеральный механизм работает, но только для крупных игроков – стратегических и оборонных предприятий. А малый и средний бизнес, который чаще всего сталкивается с проверками экологического и строительного надзора, лишен возможности использовать данную схему, хотя один незначительный штраф для небольшой компании может стать критическим.

«Рассчитываем, что инициатива Татарстана будет услышана, как это уже было с продлением сроков маркировки. Когда Раис РТ поддержал предложения бизнеса, результат пришел быстро. Уверен, что инициатива Татарстана по „Инвестициям вместо штрафов“ также будет услышана на федеральном уровне», – сказал бизнес-омбудсмен РТ.