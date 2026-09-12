Жительницу РТ оштрафовали за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем»
Жительница Татарстана была оштрафована за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Женщина употребила необычное выражение при обсуждении председателя садового товарищества в чате, имея в виду его безразличие к проблемам дачников. Тем не менее мужчина воспринял эти слова как оскорбление и обратился в прокуратуру, после чего было возбуждено административное дело.
Сторона защиты отмечала, что выражение является литературным и было использовано лишь как метафора. В свою очередь, сторона обвинения приложила в дело пояснение от учителя русского языка из местной школы, где было указано, что фраза «оценивает председателя с негативной стороны, что является оскорблением чести и достоинства человека».
Суд назначил женщине штраф 5 тыс. рублей. Попытка обжаловать решение результата не дала.