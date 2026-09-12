Жительницу РТ оштрафовали за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жительница Татарстана была оштрафована за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Женщина употребила необычное выражение при обсуждении председателя садового товарищества в чате, имея в виду его безразличие к проблемам дачников. Тем не менее мужчина воспринял эти слова как оскорбление и обратился в прокуратуру, после чего было возбуждено административное дело.

Сторона защиты отмечала, что выражение является литературным и было использовано лишь как метафора. В свою очередь, сторона обвинения приложила в дело пояснение от учителя русского языка из местной школы, где было указано, что фраза «оценивает председателя с негативной стороны, что является оскорблением чести и достоинства человека».

Суд назначил женщине штраф 5 тыс. рублей. Попытка обжаловать решение результата не дала.