Бариев: В Казани много спортобъектов, чтобы каждый ребенок нашел свою страсть

Депутат Госсовета РТ Марат Бариев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани достаточно спортивных объектов, чтобы каждый ребенок мог выбрать направление по душе. Об этом на семейном спортивном фестивале «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» в экстрим-парке «Урам» заявил журналистам председатель Спортивного совета Татарстана, депутат Госсовета РТ Марат Бариев.

«На фестиваль придут школьники с родителями, и представители федераций по видам спорта расскажут о своих дисциплинах, о правилах, покажут мастер-классы и расскажут, где этими видами спорта можно заниматься», – отметил политик.

«Мы рассчитываем, что часть детей вместе с родителями придет в спортзалы, на спортивные объекты, которых в Казани, к счастью, очень много, и определится со своими спортивными пристрастиями», – подчеркнул он.

Бариев также заметил, что спортивный праздник для младшеклассников в экстрим-парке «Урам» проводится ежегодно в начале учебного года. На фестивале работают пять тематических зон: городки, флорбол, йога и семейная зарядка, спортивная борьба и баскетбол.