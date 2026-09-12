Колумнист Савчук оценил значение успехов хуситов для России

Успехи йеменских повстанцев-хуситов в борьбе с официальными властями Йемена и поддерживающей их Саудовской Аравией привели к росту цен на нефть, и именно в этом заключается их значение для России. Такое мнение в колонке на РИА Новости высказал публицист Сергей Савчук.

Ранее бойцы повстанческого движения «Ансар Аллах», с 2014 года контролирующие столицу Йемена Сану, заняли южную часть западного побережья страны, включая остров Перим, – всего более 4,2 тыс. кв. километров. В 2017 и 2018 годах здесь, напротив, наступали правительственные войска при поддержке Саудовской Аравии (тогда в союзе с ними действовали и Объединенные Арабские Эмираты вместе со спонсируемыми ими силами Южного Йемена).

Главным приобретением хуситов Савчук назвал маленький остров Перим, который отделяет Красное море от Аденского залива Аравийского моря и одновременно разделяет Баб-эль-Мандебский пролив на две части – шириной 20 километров на западе и 3 километра на востоке.

«Тот, кто удерживает остров, контролирует все судоходство через Баб-эль-Мандеб. <...> Если правительственные войска, в настоящий момент контролирующие лишь около трети территории Йемена, не переломят ситуацию, то в руках хуситов будет главный ключ, открывающий или закрывающий горловину пролива», – заметил публицист (повстанцы контролируют основную часть территории Северного Йемена, но Южный Йемен в основном занимают не силы законного правительства страны, а различные милиции – прим. Т-и).

«Действия Ирана и союзных им хуситов наглядно демонстрируют новую глобальную реальность, где важнее не иметь ресурсы, а контролировать средства и маршруты их доставки», – выразил уверенность Савчук.

На фоне сообщений о военных успехах хуситов цена нефти эталонной марки Brent поднялась до 108 долларов за баррель, а американской марки WTI – до 103. «Россию же это интересует исключительно в той степени, что вместе с ними отметку 90 долларов за бочку перемахнул российский Urals, в то время как в бюджет на текущий год заложена его стоимость в 59 долларов», – заключил колумнист.