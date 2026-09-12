В «Ураме» организован фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!»

Экстрим-парк «Урам»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в казанском экстрим-парке «Урам» начался семейный спортивный фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» для учащихся 1–4-х классов и их родителей. На территории парка одновременно работают пять тематических зон: городки, флорбол, йога и семейная зарядка, спортивная борьба и баскетбол. Об отдельных деталях мероприятия рассказал журналистам председатель Спортивного совета Татарстана, депутат Госсовета РТ Марат Бариев.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев при этом отметил, что у спорта и выборов есть общая черта – необходимость личного участия.

«Эта традиция уже несколько лет существует у нас в республике и превратилась в республиканский праздник: всей семьей на выборы, всей семьей на спортивный старт», – заявил глава ЦИК РТ.

Кондратьев пригласил всех участников семейного спортивного фестиваля на избирательные участки 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов.

Спортивный фестиваль в экстрим-парке «Урам» проводится ежегодно в начале учебного года для приобщения младших школьников к спорту. «Несколько лет назад мы начали делать это с привлечением родителей, чтобы через массовость родители были заинтересованы и вместе занимались», – пояснил Бариев.

На этот раз спортивный праздник объединили с проектом «Всей семьей на выборы!».

Марат Бариев добавил, что представители спортивных федераций расскажут детям о видах спорта, покажут мастер-классы и подскажут, где можно заниматься определенными дисциплинами.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».