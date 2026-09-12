Профессор Сафонов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа

Страховые пенсии по старости в 2027 году увеличат в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, двухэтапная схема индексации страховых пенсий продолжит действовать в России в 2027 году. С 1 февраля фиксированная часть страховой пенсии вырастет на 4% и достигнет 9 968,08 рубля. Одновременно стоимость одного пенсионного балла поднимется до 163,03 рубля. В ходе второго этапа с 1 апреля его размер увеличится до 168,57 рубля.

Переход на двухэтапную индексацию закреплен в Федеральном законе «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».