Минюст РТ обратился к казанцам из-за участившихся случаев кражи велосипедов

В связи с частыми и продолжающимися кражами велосипедов в Казани, в Минюсте РТ предупредили о недопустимости похищения чужого имущества.

По словам мирового судьи судебного участка №3 по Кировскому району Казани Рамиса Валиуллина, чаще всего из подъездов жилых домов похищают именно велосипеды. Так, в одном из случаев казанец воспользовался тем, что дверь в подъезде была открыта, украл велосипед стоимостью 10 тыс. рублей и сдал его в комиссионный магазин за 5 тыс. рублей.

Его личность была установлена, возбуждено уголовное дело. Лишь тогда мужчина раскаялся и возместил ущерб с превышением стоимости похищенного. Уголовное дело было прекращено.

«Хищение собственности – это всегда правонарушение со всеми вытекающими последствиями. Но правосудие учитывает обстоятельства: если человек впервые оступился, искренне раскаялся в содеянном и полностью загладил вину перед потерпевшим, суд может принять решение о прекращении дела», – отметил Рамис Валиуллин.