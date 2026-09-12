Эксперт Бубнов перед матчем с «Рубином»: Наставнику ЦСКА «прет» в каждой игре

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Главному тренеру ЦСКА Дмитрию Игдисамову в последнее время везет в каждой игре. Такое мнение перед встречей армейцев с казанским «Рубином» в 8-м туре Российской премьер-лиги высказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Игдисамов только начинает, он игроком вообще не был. Но сейчас Игдисамову прет в каждой игре. С таким фартом ЦСКА начинает выглядеть угрожающе. Они могут и дальше переть», – заявил эксперт на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Относительно полузащитника Ивана Олейникова, которого ЦСКА переманил к себе перед планировавшимся переходом в Казань, Бубнов сказал, что в связи со спецификой позиции «его надо по-любому ставить».

Ранее эксперт скептически отзывался об Игдисамове из-за малого опыта работы, о чем сообщал «Татар-информ».

Поединок «Рубина» и ЦСКА состоится на столичной «ВЭБ Арене», его начало намечено на 20.45 по московскому времени.