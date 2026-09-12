Фирма из РТ после возбуждения дела выплатила рабочим долг по зарплате за год
Работодатель из Татарстана выплатил рабочим долг по зарплате более чем за год
после возбуждения уголовного дела.
Как сообщили в СУ СК России по РТ, трое сотрудников одной из фирм в РТ с января 2025-го по февраль 2026 года не получали зарплату. В результате работодатель задолжал им более 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело и собраны доказательства вины руководителя, после чего долг был выплачен полностью.
Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.