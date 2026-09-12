news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 12 сентября 2026 13:43

Фирма из РТ после возбуждения дела выплатила рабочим долг по зарплате за год

Читайте нас в

Работодатель из Татарстана выплатил рабочим долг по зарплате более чем за год
после возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, трое сотрудников одной из фирм в РТ с января 2025-го по февраль 2026 года не получали зарплату. В результате работодатель задолжал им более 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело и собраны доказательства вины руководителя, после чего долг был выплачен полностью.

Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.

#су ск россии по рт #долг по зарплате
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане упал самолет Cessna, погибли пилот и пассажир

В Татарстане упал самолет Cessna, погибли пилот и пассажир

12 сентября 2026
В Авиастроительном районе Казани прошел Фестиваль труда и доблести

В Авиастроительном районе Казани прошел Фестиваль труда и доблести

11 сентября 2026
Новости партнеров