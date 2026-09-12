«Попали в сказку»: актриса Уварова о Менделеевске на «Пастернаковских чтениях»

В Менделеевске открылся фестиваль «Пастернаковские чтения», сообщает пресс-служба муниципалитета. Первым событием программы стала литературная гостиная «Анатомия чувств: город между строк», объединившая артистов, жителей и гостей города.

Одной из первых впечатлениями от Менделеевска поделилась актриса Нелли Уварова. Вместе с театральной труппой она приехала в город накануне вечером. По словам артистки, уже первая встреча с Менделеевском задала особое настроение.

«Как-то резко стемнело. Я подумала: “Ох, как быстро наступила ночь: семь часов вечера, а уже темно, тихие улицы”. А потом мы проезжаем по улицам, где светят фонари, огоньки, – и вдруг словно попали в какую-то сказку!» – рассказала Нелли Уварова.

Это поэтическое ощущение, по словам актрисы, сохранилось и во время самого фестиваля. Зал литературной гостиной был заполнен зрителями, которые пришли поговорить о литературе, искусстве и городе.

Теплую и неформальную атмосферу «Пастернаковских чтений» отметила и актриса Ксения Алферова.

«То, как это происходит здесь, отличается от любого другого фестиваля. Везде это очень официально, кондово, а здесь вообще нет официоза. Это настолько тепло, настолько по-настоящему, что сразу располагает. И ты понимаешь, что Пастернак был очень скромным человеком, не любил выступать с речами. Ему бы очень понравилась такая настоящая атмосфера. Я понимаю, что те, кто это делает, хотят поделиться этим с городом, с жителями. Это большая редкость», – поделилась Ксения Алферова.

Именно искренность и камерность организаторы называют одной из отличительных черт фестиваля. По словам Алферовой, Менделеевск напоминает небольшой родник, способный питать искусством большие территории, ведь настоящее искусство рождается из сердечности и человеческого тепла.

О способности культуры объединять людей говорил и генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

«Лев Николаевич Толстой говорил, что искусство есть средство единения людей, средство общения людей между собой. Сегодня мы видим, насколько он был прав. Наш фестиваль ежегодно объединяет тысячи людей, неравнодушных к литературе и театру», – подчеркнул Дмитрий Макаров.

В этом году «Пастернаковские чтения» оставят после себя не только впечатления, но и символическое материальное наследие. В рамках фестиваля планируется заложить капсулу времени с обращением к будущим поколениям.

Программа фестиваля охватывает разные площадки Менделеевска. Для жителей и гостей организовали мастер-классы и экскурсии, а на городских улицах проходят театральные постановки, созданные при участии местных жителей и московских режиссеров.

«У нас обширная программа. Сейчас идут мастер-классы, экскурсии, подготовленные жителями, а также спектакли на улицах города, поставленные совместно с московскими режиссерами», – рассказал глава района Роберт Искандаров.

Во время официальной церемонии открытия подвели и итоги творческого челленджа. В этом году химический комплекс впервые учредил для его участников призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. Жюри определило семь финалистов, после чего зрители в зале выбрали трех лидеров. Свои голоса также отдали артисты и представители организационного комитета.

Отдельное внимание на церемонии уделили юным жителям района. Награды получили дети, проявившие себя в учебе, спорте и культурной жизни.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района