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Общество 12 сентября 2026 11:27

Минстрой РТ поручил главам муниципалитетов взять на контроль подготовку к зиме

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Минстрой РТ поручил главам муниципалитетов взять на контроль подготовку к зиме
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании поручил главам муниципалитетов взять на контроль подготовку объектов, еще не получивших паспорта готовности, к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Провел совещание, которое было организовано в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными образованиями республики, Раис Татарстана Рустам Минниханов. В его работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«С учетом того, что до установленного срока – 15 сентября – остается три дня, главам муниципальных районов необходимо взять подготовку оставшихся объектов на личный контроль и обеспечить оформление паспортов готовности в полном объеме», – подчеркнул руководитель Минстроя РТ.

При этом, по данным докладчика, по четырем направлениям – социальной защите, спорту, молодежной политике и культуре – подготовка к зиме завершена полностью. Однако в остальных отраслях работа продолжается.

В частности, в жилищном фонде паспорта готовности оформлены на 95%. В работе остаются 885 домов в 34 муниципалитетах. Готовность котельных составляет 99%. Продолжается подготовка к отопительному периоду 24 объектов: одна из этих котельных находится в Лениногорском районе РТ, тогда как остальные 23 – в городе Казани.

К зиме также подготовлены 3127 учреждений образования (в работе остается только детский сад в городе Набережные Челны) и 1908 учреждений здравоохранения (работы продолжаются лишь на одном объекте в Камско-Устьинском районе), уточнил Айзатуллин.

Ранее, 4 сентября, Раис Татарстана Рустам Минниханов на предыдущем республиканском совещании поручил уделить особое внимание готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному сезону.

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#подготовка к зиме #подготовка к отопительному сезону #Марат Айзатуллин
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