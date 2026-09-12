Прерывание отпуска: кого не могут вызвать на работу досрочно в Татарстане

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Ежегодный оплачиваемый отпуск является гарантированным правом каждого работника и предусмотрен трудовым законодательством. Как правило, жители Татарстана имеют возможность отдыхать 28 календарных дней в году. Однако в отдельных ситуациях, связанных с производственной необходимостью, работодатель может попросить сотрудника прервать отпуск и вернуться к выполнению своих обязанностей. На кого данные правила не распространяются – в материале «Татар-информа».

Законодательство устанавливает категории работников, которых нельзя досрочно отзывать с отдыха. Это правило действует даже в том случае, если сам сотрудник не возражает против выхода на работу до окончания отпуска. Несоблюдение установленного требования может привести к привлечению работодателя к ответственности и наложению штрафа на предприятие.

Досрочный отзыв из ежегодного отпуска не допускается в отношении следующих сотрудников:

– беременных женщин;

– работников, не достигших 18-летнего возраста;

– сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.