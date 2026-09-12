ЭСК РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»

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Судья Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+4-й минуте матча армейцев с петербургским «Зенитом». К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), решение поддержало большинство голосов.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», – отмечается на сайте РФС.

Вместе с тем ЭСК единогласно согласилась, что Прокопов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра в конце первого тайма.

По оценке специалистов, отсутствуют доказательства того, что мяч коснулся руки игрока ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова: он попал в тело игрока, не изменив направления полета. Затем футболист «Зенита» Александр Соболев «в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере».

Состоявшаяся 5 сентября в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги встреча «Зенита» и ЦСКА завершилась победой красно-синих со счетом 1:2.

Сегодня армейцы сыграют с казанским «Рубином». Матч 8-го тура РПЛ состоится на столичной «ВЭБ Арене», его начало намечено на 20.45 по московскому времени.