В России владельцы китайских авто столкнулись с проблемами из-за топлива

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Российские владельцы китайских автомобилей начали чаще сталкиваться с поломками двигателей и топливных систем. Об этом пишет журнал Motor, основываясь на данных анализа профильных форумов.

Так, с Chery Tiggo 7 Pro Max произошел следующий случай. Летом после заправки в Крыму, по словам владельца машины, она «дергалась и не ехала», а потом начала глохнуть на светофорах. Диагностика выявила низкое давление в топливной рампе, вызванное забитой сеткой-фильтром в бензобаке.

В Москве обладатель Changan Uni-K обнаружил, что у авто отказала турбина: наблюдалась «очень вялая реакция на педаль газа», двигатель не крутил больше 4 тыс. оборотов в минуту и машина очень слабо разгонялась.

В свою очередь житель Тулы – владелец другого Changan, CS55 Plus, после заправки на сетевой АЗС крупной нефтяной компании начал слышать жесткий звук при нажатии на газ. При этом обнаружились рост расхода с 7,4−7,6 до 8,4−8,8 литра на 100 километров и потеря динамики.

Челябинец рассказал о рывках и провалах в диапазоне 1300−1900 оборотов в минуту и однажды заглохшем двигателе у его Chery Tiggo 7. Перебои возникали после того, как количество топлива в баке уменьшалось примерно до половины, и исчезали после долива.

Кроме того, у китайской версии Mazda CX-5 с пробегом всего в 1000 километров диагностика выявила слишком бедную смесь в цилиндрах и аномальную коррекцию топливоподачи. При обращении в сервис владельцу предложили поменять свечи и проверить форсунки, а комментаторы предположили, что дело снова в бензине.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с изданием пояснил, что китайские турбомоторы объемом 1,5−2 литра, как правило, работают на пределе возможностей. При этом аналогичные европейские моторы от них не отличаются, они «все находятся в зоне риска».

Специалист объяснил, что при использовании некачественного бензина сначала страдает катализатор, затем начинаются проблемы с топливной системой и турбиной. При таком развитии событий в подавляющем большинстве случаев на панели приборов загорается индикатор Check Engine. К тому же двигатель может искусственно ограничить тягу, а трансмиссия – уйти в аварийный режим.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В конце августа в России временно разрешили продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

На еще одну проблему некачественного топлива ранее обратил внимание руководитель петербургской компании «DSG-сервис» Евгений Гульчин. Дело в том, что регулярная заправка современных автомобилей бензином низкого экологического класса может привести к быстрой потере защитных свойств моторного масла.