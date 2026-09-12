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Общество 12 сентября 2026 15:45

В Госдуме предложили разрешить учителям бесплатно питаться в школах

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что школьные учителя и воспитатели детских садов должны иметь право бесплатно питаться в столовых учреждений, где они работают. Об этом она сообщила ТАСС.

Депутат отметила, что сотрудникам детских садов и учителям – возможно, отдельных категорий – необходимо дать возможность бесплатно питаться в столовой. По ее словам, этот вопрос уже неоднократно обсуждался, и она считает такое предложение хорошим.

#учителя #Госдума России #питание
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