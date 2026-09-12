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Происшествия 12 сентября 2026 12:53

Водителя электровелосипеда госпитализировали после ДТП с иномаркой в Казани

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Водитель электровелосипеда попал в больницу после ДТП с иномаркой в Казани.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, накануне вечером 22-летний водитель Renault Megane ехал по улице Николая Ершова и на перекрестке с улицей Новаторов проехал на красный. В это время дорогу по переходу переезжал 15-летний подросток на электровелосипеде, который, в нарушение правил, не спешился. В результате велосипедист был сбит, получил травмы и экстренно доставлен в больницу на скорой.

В настоящее время возбуждено дело, проводится административное расследование.

#гаи #дтп с велосипедистом
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