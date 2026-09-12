Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и снежную зиму в России из-за Эль-Ниньо

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Предстоящая зима на большей части территории России выдастся аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

«<...> зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря <...>, большая часть территории <...> будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3–4 градусов <...>», – заявил метеоролог.

По оценке синоптика, в Центральной России и южной части страны максимум аномального тепла придется на февраль. При этом, добавил он, оттепели будут сопровождаться повышенным по сравнению с нормой количеством осадков.

«Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30–40% в январе выпадет больше осадков, чем положено», – предположил Тишковец.

«Основным закоперщиком грядущих перемен» специалист назвал рекордное Эль-Ниньо – климатическое явление, которое характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.

Метеоролог также предупредил о возникновении фронтальных адвективных туманов с ухудшением видимости (адвективные туманы вызываются горизонтальным перемещением теплого воздуха над холодной поверхностью – прим. Т-и), а также, во время выхода атлантических и черноморских циклонов, снежных бурь.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может оказаться самым мощным с момента начала наблюдений. Температура воды в Тихом океане в этом году уже превысила норму более чем на 2 градуса. Глава службы прогнозирования климата ВМО Уилфран Муфума Окиа допустил, что 2027-й может побить рекорд 2024-го и стать самым теплым годом за всю историю метеорологических измерений.