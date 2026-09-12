Жительницы Казани на первом свидании предпочитают кофе или чай

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Большинство жительниц столицы Татарстана, 70%, на первом свидании заказывают кофе или чай. Среди казанцев в аналогичной ситуации эти напитки пользуются несколько меньшей популярностью – их выбирает 51%. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-знакомств «Мамба».

Бокал вина или игристого на первом свидании в Казани заказывают 14% женщин и 27% мужчин. С пивом разница еще более разительна: его выбирают лишь 3% женщин и 10% мужчин.

В целом отношение к алкоголю на первом свидании оказалось зависящим от пола респондента. Мужчины чаще воспринимают спиртное как способ расслабиться и легче относятся к злоупотреблению им, тогда как женщины предпочитают знакомиться на трезвую голову и куда строже реагируют на состояние партнера.

Так, среди жительниц столицы РТ 43% уверены, что первое свидание должно проходить совсем без алкоголя, а 39% готовы ограничиться одним бокалом. Положительно к спиртному как способу расслабиться относятся только 14%. При этом среди казанцев мнения распределились почти поровну: 38% допускают один бокал, а 37% выступают за полностью трезвую беседу.

Главным плюсом свидания опрошенные называют возможность разобраться, действительно ли человек нравится: об этом заявили 49% женщин и 40% мужчин. Однако мотивация у них опять-таки оказывается различной.

В частности, каждой третьей жительнице Казани трезвость помогает лучше понять намерения мужчины и цели знакомства, 29% ценят возможность контролировать собственные слова и поступки, а 25% – лучше запоминать разговор и детали встречи.

Напротив, среди мужчин почти треть называют плюсом безалкогольного знакомство то, что так проще объективно оценить внешность женщины. Каждый пятый хочет лучше понять цели и намерения собеседницы, а каждый четвертый – внимательнее следить за тем, что говорит и делает.

Для жительниц столицы РТ главный минус алкоголя связан с состоянием партнера. Так, 40% опасаются, что выпивший мужчина оттолкнет своим поведением, а каждая четвертая боится неправильно оценить его намерения. 19% признаются, что мужчина может показаться привлекательнее, чем есть на самом деле.

Для жителей Казани на первом месте оказался риск увидеть партнершу выигрышнее, чем она есть – об этом заявили 30% опрошенных мужчин. Еще четверть боится, что их насторожит ее состояние и поведение, а каждый пятый опасается потратить на таком свидании больше денег, чем планировал.

Отношение к алкоголю для многих становится фильтром еще на этапе чтения анкеты. Особенно часто на него смотрят женщины: 79% изучают графу про алкоголь в профиле мужчины, для 38% эти сведения действительно важны. Среди мужчин на нее смотрят 67%, а принципиальное значение придают 27%.

Совпадение привычек тоже важнее для женщин: 47% хотят одинаково проводить с партнером выходные и праздники, поэтому предпочитают схожее отношение к алкоголю. Среди мужчин эту позицию разделяют 33%. Вместе с тем каждый третий мужчина считает, что привычки могут различаться, если партнеры относятся к выбору друг друга с пониманием. Среди женщин подобным образом ответили 19%.

С неприятными последствиями алкоголя на первом свидании мужчины и женщины сталкивались примерно одинаково часто. Примерно четверть и тех, и других признались, что хотя бы однажды такая встреча заканчивалась плохо. Впрочем, если мужчина заметно выпил лишнего, больше половины женщин сразу откажутся от второго свидания, а среди мужчин так отреагируют на перебравшую собеседницу лишь 18%.

Если встреча проходит без алкоголя, самым популярным сценарием для обоих полов становится прогулка по парку или городу – такой вариант выбирают 52% жителей и 42% жительниц Казани. Женщины также готовы пойти на ужин (20%) или встретиться за кофе или завтраком (16%). У мужчин эти два варианта делят второе место – по 23%.