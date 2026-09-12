Родителям из РТ рассказали, как не допустить ДТП с детьми

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Замначальника Госавтоинспекции Татарстана Дамир Бикмухаметов выступил с докладом на республиканском родительском онлайн-собрании с участием министра образования РТ Ильсура Хадиуллина. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Бикмухаметов рассказал о состоянии аварийности в Татарстане и привел примеры ДТП с участием детей. Особое внимание было уделено вопросам недопущения подростков к управлению мотоциклами.

Родителей призвали стать для детей примером безопасного поведения на дороге – изучить безопасный маршрут из дома до школы и использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. На автомобиле важно соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и использовать детские кресла.