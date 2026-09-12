Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе выборов в Госдуму

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время традиционного совещания в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Осталась неделя до начала голосования. <...> Очень ответственная задача – организовать бесперебойную работу избирательных комиссий, проверить готовность избирательных участков к голосованию», – подчеркнул Раис РТ.

«В том числе – [проверить] надежность системы электроснабжения и линий связи, обеспеченность транспортными средствами, ну и – организацию питания членов комиссий», – детализировал он.

По словам Рустама Минниханова, особое внимание следует уделить вопросам безопасности, причем эта задача уже обсуждалась с правоохранителями и была расписана «более конкретно» на местах.

«Прошу все задействованные службы принять исчерпывающие меры по безопасности и правопорядку на избирательных участках и в общественных местах», – акцентировал он.

«Выборы в республике должны пройти на высоком организационном уровне. И самое главное – легитимность результатов будет служить дальнейшему укреплению доверия граждан к институтам власти», – заключил Раис Татарстана.

В совещании, прошедшем в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики, также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».