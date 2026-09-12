В РТ программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 89%

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане общее выполнение программы 2026 года по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов достигло 89%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Докладчик проинформировал, что в текущем году программой предусмотрен ремонт 813 многоквартирных домов, расположенных в 41 муниципальном образовании. Также запланирована замена 126 лифтов в 57 домах, находящихся на территории шести муниципалитетов.

По данным на сегодняшний день, 12 сентября, работы продолжаются в 383 многоквартирных домах, которые расположены в 37 муниципальных образованиях. Завершен капремонт 343 домов, причем за последние две недели выполнено до конца обновление 79 зданий в 20 муниципалитетах, отметил глава Минстроя РТ.

«В то же время по 230 многоквартирным домам в 31 муниципальном образовании до сих пор не завершены сезонные работы. Напоминаю, что срок завершения всего комплекса работ – 30 сентября», – подчеркнул он.

С учетом сложившейся ситуации Айзатуллин рекомендовал главам районов «в целях своевременного и полного завершения программы капитального ремонта <...> взять данный вопрос на личный контроль».

Подробнее о самой программе читайте в материале «Татар-информа» Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться.