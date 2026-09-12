Хачанов не смог выйти в финал US Open, уступив Звереву

Фото: tennis-russia.ru

Россиянин Карен Хачанов в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, проиграл представителю Германии Александру Звереву.

Полуфинальный матч продлился 2 часа 58 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) – не в пользу российского теннисиста.

На тай-брейках Хачанов не реализовал слишком много имевшихся у него возможностей, отмечает, комментируя встречу, издание «Чемпионат».

Несмотря на это, россиянин своей победой в четвертьфинале US Open над бельгийцем Александром Блоксом (6:2, 7:5, 3:2, отказ) обеспечил себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга.

В финале турнира Александр Зверев встретится с американцем Беном Шелтоном, в своем полуфинале взявшем верх над соотечественником Фрэнсисом Тиафо (4:6, 6:3, 6:3, 7:5).